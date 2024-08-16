Создан новый инструмент для отслеживания миграции клеток в организме

CellTracksColab использует новые технологии для изучения движений клеток, что может привести к значительным прорывам в лечении болезней и разработке новых лекарств. Например, понимание того, как раковые клетки перемещаются, помогает разрабатывать более эффективные методы лечения и предотвращения метастазов.

Этот бесплатный инструмент, доступный на GitHub и Zenodo, совместим с различными программами отслеживания, такими как TrackMate, и подходит для исследователей с любым уровнем навыков программирования. CellTracksColab уже показал свою полезность при анализе данных о движении клеток, включая Т-клетки и раковые клетки.

В будущем планируется расширение возможностей CellTracksColab, включая поддержку 3D-трекеров и новые функции.