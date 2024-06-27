Создан новый инструмент для защиты цифровых данных

В первую очередь инструмент предназначен для защиты медицинских изображений (рентгеновских снимков, МРТ, компьютерной томографии), а также телемедицинских отчетов. Однако его можно использовать и для защиты мультимедийного контента от фейковых новостей.

Новый метод объединяет два математических подхода к созданию цифровых водяных знаков: дискретное вейвлет-преобразование (DWT) и разложение по сингулярным значениям (SVD). Это делает водяные знаки более устойчивыми к атакам, а также упрощает и ускоряет процесс их создания.

Внедрение цифровых водяных знаков в медицинские изображения гарантирует подлинность и целостность информации. Это особенно важно при передаче изображений или постановке диагнозов online.

Помимо защиты медицинских данных, инструмент Купайе может быть использован для борьбы с дезинформацией. С помощью метода можно отслеживать фейковые новости до их источника, выявлять достоверную информацию и разоблачать манипуляции.

В настоящее время исследования Купайе сосредоточены на видео и изображениях, но в будущем могут быть применены и к другим типам медиа.