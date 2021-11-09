Создан новый максимально точный тест на COVID-19

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Создан новый максимально точный тест на COVID-19Метод определяет штамм коронавируса в реальном времени
Специалисты из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона разработали новый ПЦР-тест, с помощью которого можно не только с точностью до 100% определить наличие коронавируса, но и определить штамм.
В процессе разработки теста учёные исследовали 1082 образца, взятых из носоглотки. Тест определил мутации вируса, характерные для альфа- и гамма-вариантов COVID-19. Причём новый метод показал 100% точность определения для альфа-варианта и 90-100% — для гамма.
Но уникальность нового теста не только в этом. Аллель-специфический зондовый ПЦР — так его назвали разработчики — может в реальном времени найти и определить штамм и варианты коронавируса в образцах с низким уровнем или даже с разрушенной вирусной РНК.
Ещё одно преимущество метода заключается в том, что его можно легко модифицировать для обнаружения новых вариантов COVID-19 в будущем.
Источник: Известия