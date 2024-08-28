Создан новый манипулятор из двух пальцев для повседневных задач

Команда разработала захватчик, использующий серийную эластичную активацию, обеспечивающую компактность и высокую производительность пальцев. Эти пальцы, похожие на человеческие, предназначены для простых задач, таких как подъем и размещение предметов, а не для сложных манипуляций.

В тестах захватчик продемонстрировал отличные результаты, выполняя базовые задачи, такие как размещение посуды и захват деликатных предметов, таких как клубника. В будущем исследователи планируют расширить возможности устройства, добавив дополнительные пальцы.