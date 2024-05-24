Создан новый материал для защиты от радиации

Опубликовано 24 мая 2024, 23:52
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Создан новый материал для защиты от радиацииОн безопаснее свинца
Китайские ученые разработали новый материал для защиты от радиации, который эффективнее и безопаснее свинца. Он блокирует нейтронное и гамма-излучение и может применяться в ядерной медицине и атомной энергетике.
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Защита от радиации важна во многих областях, где есть источники излучения, например, в ядерной медицине и атомной энергетике. Традиционно используют свинец, но он токсичен.
Исследователи из Китайской академии наук создали композитный материал, который поглощает нейтроны и гамма-лучи. Он состоит из полиэтилена с бором (уже известного радиационного барьера) и добавок из редкоземельного элемента — самария.
Ученые научились регулировать размер и форму частиц самария, чтобы улучшить свойства материала. В итоге получился композит, который прочнее, более термостойкий и лучше защищает от радиации, чем материалы без добавок.
Тесты показали, что при толщине всего 15 см материал блокирует 98,7% нейтронного излучения и 72,1% гамма-излучения.