Создан новый метод анализа генетических данных

Исследование опубликовано в журнале GENETICS и стало центральной темой сентябрьского выпуска 2024 года.

Учёные предложили универсальный подход для создания генетических «родословных» — графов, отображающих историю наследования ДНК. Этот метод позволяет учёным более эффективно анализировать огромные наборы генетических данных и использовать их для изучения эволюционных процессов.

Кроме того, исследователи показали, что их метод может быть применен для анализа любой формы жизни, что открывает новые возможности для создания генетических карт, таких как родословная миллиона последовательностей SARS-CoV-2, собранных за время пандемии.

Новая методика позволит ученым хранить и анализировать большие объёмы генетических данных даже на обычных ноутбуках, что облегчит исследования в области геномной медицины и изучения наследственных заболеваний.