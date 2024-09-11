Создан новый метод диагностики рака мозга с помощью ИИ

Технология, основанная на методах глубокой микроскопии, решает проблему наблюдения за нейронами и другими клетками в глубинных участках мозга, таких как белое вещество мозолистого тела, которое часто поражается при глиобластоме. Исследователи могут теперь наблюдать за живыми клетками, а также различать их микросреду с высокой четкостью.

Данные получены благодаря усовершенствованному микроскопу, который сочетает современные методы визуализации с ИИ. Это позволяет выявлять опухолевые клетки в белом веществе мозга и лучше понимать их поведение и распространение.