Создан новый метод измерения температуры звезд с высокой точностью

В статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal, ученые продемонстрировали эффективность метода на примере четырех звезд, используя телескопы Канада-Франция-Гавайи и Европейской южной обсерватории. Измеряя изменения температуры, команда смогла различать колебания, вызванные гравитационным воздействием экзопланет, и другие факторы, такие как вращение звезд.

Метод позволяет обнаруживать экзопланеты размером с Землю и получать точные данные о звездах, что критически важно для изучения их атмосферы. В исследовании было зафиксировано изменение температуры у звезды AU Microscopii почти на 40 °C, что показывает высокую чувствительность нового подхода.