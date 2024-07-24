Создан новый метод обучения роботов точным манипуляциям с различными объектами

Метод SimPLE состоит из трех основных компонентов. Во-первых, модуль захвата выбирает устойчивые и подходящие для размещения объекты. Во-вторых, модуль визуально-тактильного восприятия объединяет данные от зрения и осязания для точной локализации объектов. Наконец, планировочный модуль вычисляет оптимальный путь для перемещения объекта, включая возможность передачи его другой руке.

Эта методика позволяет роботам работать с любыми объектами, полагаясь только на симулированные данные, что значительно ускоряет процесс обучения. В тестах SimPLE успешно справился с 15 типами объектов различной формы и размера, продемонстрировав высокую точность по сравнению с существующими методами.

Разработанный подход может быть полезен в отраслях, где автоматизация уже внедрена, таких как автомобильная промышленность. Ученые планируют продолжить работу над улучшением ловкости и надежности системы.