Создан новый метод предсказания деменции с точностью до 80%

Новый метод анализирует функциональные МРТ головного мозга, выявляя изменения в сети пассивного режима работы мозга (default mode network, DMN). DMN — это первая нейронная сеть, поражаемая болезнью Альцгеймера.

Ученые проанализировали МРТ-сканы более 1100 добровольцев из UK Biobank. На основе полученных данных они создали модель, которая оценивает вероятность развития деменции у пациента, анализируя активность областей мозга, входящих в сеть DMN.

Модель смогла предсказать начало деменции с точностью более 80% за девять лет до постановки диагноза. В случаях, когда у добровольцев развивалась деменция, модель также смогла предсказать сроки диагностики с погрешностью всего в два года.