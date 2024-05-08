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Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2024, 13:30
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Создан новый метод разработки материалов для носимой электроники

На основе машинного обучения
Ученые разработали модель AGAT, которая использует машинное обучение для прогнозирования поведения материалов, используемых в носимой электронике, таких как композиты из углеродных нанотрубок (CNT) и полидиметилсилоксана (PDMS).
Создан новый метод разработки материалов для носимой электроники

© Ferra.ru

AGAT основана на искусственных нейронных сетях (ANN) и помогает инженерам оптимизировать материалы для электронных интерфейсов с высокой эффективностью. Модель обучалась на данных из многомасштабных симуляций и существующей литературы, что позволяет ей с высокой точностью оценивать свойства материалов для датчиков.

AGAT значительно сокращает время, необходимое для расчета свойств материалов, что важно для разработки гибких электронных устройств. Новая модель позволит дизайнерам быстрее и проще создавать новые материалы для носимой электроники.

Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Open.

Создан новый метод разработки материалов для носимой электроники
© Science China Press
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#разработка