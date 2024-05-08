Создан новый метод разработки материалов для носимой электроники

AGAT основана на искусственных нейронных сетях (ANN) и помогает инженерам оптимизировать материалы для электронных интерфейсов с высокой эффективностью. Модель обучалась на данных из многомасштабных симуляций и существующей литературы, что позволяет ей с высокой точностью оценивать свойства материалов для датчиков.

AGAT значительно сокращает время, необходимое для расчета свойств материалов, что важно для разработки гибких электронных устройств. Новая модель позволит дизайнерам быстрее и проще создавать новые материалы для носимой электроники.

Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Open.