Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2024, 20:46
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Создан новый подход обучения роботов через диалог

Тест показал эффективность нового метода
Ученые из Университета штата Аризона разработали новую систему обучения роботам через диалог. Эта методика позволяет обучать роботов новым навыкам в процессе взаимодействия с пользователями.
Создан новый подход обучения роботов через диалог

© Ferra.ru

Новая система, описанная в статье на arXiv, базируется на диалоговом взаимодействии и была впервые применена для обучения робота готовить холодные сэндвичи. Это позволяет пользователям передавать роботам новые навыки, которые ранее были неизвестны машине.

Технология включает в себя большой языковой модельный диалоговый интерфейс, который задает вопросы пользователю, а также компонент, который позволяет роботу просить дополнительные демонстрации, если он не уверен в выполнении задачи. Это помогает роботу эффективно учиться новым навыкам, избегая забывания уже существующих умений.

Результаты первых тестов на реальном роботе показали высокую точность в обучении новым навыкам и сохранении старых. Исследователи планируют улучшить систему, расширив диапазон задач и устранив проблемы с последовательностью выполнения заданий.

Создан новый подход обучения роботов через диалог
© arXiv