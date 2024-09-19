Создан новый подход обучения роботов через диалог

Новая система, описанная в статье на arXiv, базируется на диалоговом взаимодействии и была впервые применена для обучения робота готовить холодные сэндвичи. Это позволяет пользователям передавать роботам новые навыки, которые ранее были неизвестны машине.

Технология включает в себя большой языковой модельный диалоговый интерфейс, который задает вопросы пользователю, а также компонент, который позволяет роботу просить дополнительные демонстрации, если он не уверен в выполнении задачи. Это помогает роботу эффективно учиться новым навыкам, избегая забывания уже существующих умений.

Результаты первых тестов на реальном роботе показали высокую точность в обучении новым навыкам и сохранении старых. Исследователи планируют улучшить систему, расширив диапазон задач и устранив проблемы с последовательностью выполнения заданий.