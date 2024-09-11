Создан новый ресурс для исследований травм головного мозга

Опубликовано 11 сентября 2024, 06:001 мин.
Создан новый ресурс для исследований травм головного мозгаСправочная библиотека поможет в предсказании исходов и диагностике
Журнал Journal of Neurotrauma представил большую нормативную библиотеку нейровизуализации (NNL), созданную Американским колледжем радиологии. Эта база данных содержит данные о здоровых людях, включая нейровизуализацию, демографическую информацию и характеристики психологического и нейрокогнитивного функционирования.
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NNL охватывает информацию от около 1900 здоровых участников с разнообразной демографией. Эта база предназначена для поддержки использования передовых методов визуализации в инструментах принятия клинических решений, проверки биомаркеров визуализации и исследования аномалий мозга и поведения.
Эта нормативная библиотека нейровизуализации станет основой для многих важных будущих исследований в области черепно-мозговых травм и других состояний", — отметил главный редактор Journal of Neurotrauma Дэвид Л. Броди. Исследование открывает новые возможности для точной медицины и улучшения диагностики и прогнозирования исходов при травмах мозга.