Создан новый сорт помидоров для выращивания в космосе

По словам самих ученых, их основной целью является создание более широкого ассортимента культур, способных расти как в городских условиях, так и в прочих местах, непригодных для большинства растений. И для того, чтобы их желание воплотилось в жизнь, им было достаточно изменить функции всего лишь двух генов — SP5G и SP. Благодаря их активации растения начали плодоносить намного раньше, всего лишь через 40 дней.

”Специалисты из НАСА уже заинтересовались нашей разработкой”, — рассказал профессор лаборатории в Колд Спринг Харбор Зак Липман.