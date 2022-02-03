Создан новый способ борьбы с раковыми опухолями с помощью специальных металлических сфер

При этом методе человека помещают в магнитно-резонансный томограф для направления сфер с раковым опухолям, затем с помощью магнетизма сферы нагреваются, уничтожая раковые клетки. Метод назвали MINIMA — минимально инвазивная абляция под визуальным контролем. Такое название было присвоено методу в силу того, что вся процедура проходит под контролем врача, благодаря визуализации сферы и опухоли.

Учёные уже опробовали метод на мышах и получили обнадёживающие результаты — новая процедура поможет в борьбе с труднодоступными опухолями головного мозга и простаты. Точность приближения сфер к опухоли составляет 0,3 мм. В дальнейшем учёные намерены изменить структуру сфер и сделать из них ножи для разрезания тканей. Отмечается, что это может произвести революцию в сфере малоинвазивной хирургии.

«Использование МРТ-сканера для проведения терапии позволяет визуализировать «семя» и опухоль на протяжении всей процедуры, гарантируя, что лечение проводится с точностью и без необходимости проведения открытой операции. Это может быть полезно для пациентов, поскольку сокращает время восстановления и сводит к минимуму вероятность побочных эффектов», — отмечено в отчёте исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.