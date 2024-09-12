Создан новый способ для измерения выбросов этана из космоса

Исследователи использовали спутниковый прибор для измерения инфракрасного излучения Земли, которое проходит через атмосферу и уходит в космос. Часть этого излучения поглощается газами в атмосфере, что позволяет оценить их концентрацию.

По словам одного из авторов исследования Дилана Миллета, добыча нефти и газа ухудшает качество воздуха и способствует глобальному потеплению. Используя алгоритмы машинного обучения, команда определила концентрации этана в атмосфере и составила карту его распространения по ключевым нефтяным и газовым бассейнам мира.

Выяснилось, что нефтегазоносный Пермский бассейн в Техасе и Нью-Мексико является крупнейшим источником этана, на его долю приходится 4−7% мировых выбросов. Текущие оценки эмиссии этана недооценены в семь раз.

В будущем планируется продолжение мониторинга выбросов с использованием спутниковых измерений, в том числе установка дополнительных инструментов для более частых и детализированных наблюдений.