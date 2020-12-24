Создан новый способ лечения глухоты

Результатами научной работы поделился журнал EMBO Molecular Medicine. Ученые Тель-Авивского университета взяли за основу генетическую связь глухоты. В частности, они сфокусировались на мутации в конкретном гене, приводящем к редкой форме глухоты - SYNE 4. Известно, что дети с таким дефектом при рождении слышат хорошо, однако по мере взросления теряют слух.

Исследователи нашли способ доставить генетический материал в ткани. Для этого был разработан безвредный синтетический вирус, которые, в ходе эксперимента, вводился во внутреннее ухо новорожденных мышей с геном SYNE 4, с последующим контролем их слуха посредством тестов. Впоследствии было установлено, что такой метод позволил слуху этих мышей нормально развиться.