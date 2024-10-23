Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 20:14
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Создан новый способ мониторинга дикой природы с помощью ИИ

Совершенствование методов исследования популяций животных
Ученые из Копенгагенского университета представили революционные подходы к мониторингу биоразнообразия с использованием биоакустики и искусственного интеллекта (ИИ). Эта инновация позволяет более точно и эффективно определять виды животных по звукам, не нарушая их естественной среды обитания.
Создан новый способ мониторинга дикой природы с помощью ИИ

© Ferra.ru

В условиях текущей глобальной экологической катастрофы, включая шестое массовое вымирание, необходимо постоянно отслеживать состояние дикой природы. Использование ИИ в анализе звуков животных поможет глубже понять поведение и места обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения.

С помощью специального алгоритма ИИ ученые могут обрабатывать огромные объемы аудиозаписей, что позволяет быстро и точно классифицировать различные виды животных. Например, недавние исследования в Малайзии показали, что новый метод смог распознать 34 из 39 видов птиц и лягушек в густых тропических лесах.

Планируется применение данной технологии для мониторинга редких видов, таких как Гавайский тюлень-монах, численность которых составляет всего 1,400 особей.