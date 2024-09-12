Создан новый способ управления устройствами с помощью рта

Разработка, описанная в журнале Nature Electronics, представляет собой гибкий оральный датчик (O-pad), оснащенный чувствительными сенсорами. Капа функционирует аналогично сенсорным экранам, но вместо пальцев для управления используются движения языка и давления зубов. Это открывает новые возможности для людей с ограниченной подвижностью, позволяя им выполнять задачи, такие как набор текста, игра в игры и управление инвалидными колясками.

Цель ученых заключается в создании более интуитивно понятного и доступного интерфейса, которым можно управлять с помощью языка и зубов. Этот новый интерфейс предоставляет пользователям возможность точного и удобного управления устройствами в самых различных ситуациях, включая стерильные медицинские среды и условия высокого риска загрязнения.