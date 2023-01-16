Создан перцовый баллончик, оповещающий друзей жертвы о нападении

Его главной особенностью является дополнительный уровень безопасности: как только потенциальная жертва использует баллончик, SOS-сообщение о нападении будет отправлено на устройства её друзей и близких.

На данный момент девайс находится на стадии прототипа. У него нет финального дизайна, а его корпус пока что печатается на 3D-принтере.

По словам 444, потенциальными покупателями устройства являются молодые женщины в возрасте от 18 до 24 лет. Ожидается, что цена устройства составит около 35 долларов. К сожалению, точных сроков релиза и география распространения остаются неизвестными.