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Создан первый в истории маршрутизатор на основе российского процессора Байкал-М

Но это не единственное, чем он может удивить

Как стало известно, компания Network Systems Group разработала новый маршрутизатор. Его ключевой особенностью является модель процессора, который лёг в основу девайса.