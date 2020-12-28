Создан первый в мире 25-дюймовый дисплей на основе технологии электронных чернил

О 25-дюймовом мониторе пока не так много информации, но уже сейчас известно, что разрешение экрана устройства составляет 3200х1800 пикселей, при этом компания внедрила в нём поддержку запатентованной технологии DASUNG Turbo. С её помощью монитор демонстрирует высокую частоту обновления и быстрый отклик.

К сожалению Dasung не стала уточнять, по какой цене монитор поступит в продажу. Но свято место пусто не бывает — если сам производитель решил промолчать, в сети тут же появятся источники, которые обо всём с удовольствием расскажут. И согласно их данным, Dasung Paperlike 253 будет продаваться по цене от 1 500 до 3 000 долларов.