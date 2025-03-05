Создан первый в мире компьютер на основе человеческих клеток

Официальный запуск CL1 состоялся в Барселоне. В основе технологии лежат синтетические биологические нейросети (SBI) — саморазвивающиеся структуры, способные обучаться быстрее современных нейросетей. Исследователи утверждают, что такой подход может радикально изменить медицину, науку и разработку искусственного интеллекта.

Генеральный директор Cortical Labs доктор Хон Вен Чонг заявил, что компания работала над этим проектом почти шесть лет. Ранее команда проводила эксперименты с системой DishBrain, которая обучала нейроны играть в аркадную игру Pong. Теперь технология стала доступной широкой аудитории: CL1 можно приобрести или арендовать через облачную платформу.

Биокомпьютеры работают на основе нейронных клеток, выращенных в лаборатории, которые соединяются с электронными чипами. Они способны формировать сложные связи, напоминающие работу мозга, что позволяет ускорить обучение и повысить эффективность обработки информации. В перспективе такая технология может применяться в разработке новых лекарств, моделировании заболеваний и создании интеллектуальных систем.

Команда Cortical Labs продолжает исследование концепции «минимально жизнеспособного мозга» — модели, которая позволит изучить основы мышления и сознания. По словам ученых, CL1 — это лишь начало пути, а в будущем биокомпьютеры могут стать полноценной альтернативой традиционным вычислительным системам.