Создан первый в мире робот, умеющий садиться на ветки как птица

Создан первый в мире робот, умеющий садиться на ветки как птицаУдивительно, что учёным это вообще удалось
Группа инженеров из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) представили свою свежую разработку — робота с крыльями, который умеет приземляться на узкую горизонтальную поверхность.
Делает он это при помощи механизма, напоминающего клешню. Сообщается, что данная инновация позволит роботам выполнять более широкий спектр задач.
К слову, в природе процесс посадки птицы на ветку требует точного баланса, учитывающего множество переменных: силу удара, скорость и траекторию. Это движение настолько сложно, что до сих пор ни один орнитоптер (тип летательного аппарата, который летает, хлопая крыльями) не смог его освоить.
Новинка же от специалистов из EPFL смогла сделать это. Для этого инженеры оснастили робота бортовым компьютером с навигационной системой и специальным когтем, который поглощает инерцию при приземлении и быстро захватывает поверхность, предотвращая падение робота.
По словам учёных, орнитоптер, научившийся самостоятельно приземляться на ветку дерева, сможет выполнять такие задачи, как сбор биологических образцов или материалов с дерева.