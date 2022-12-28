Создан первый в мире робот, умеющий садиться на ветки как птица

Новинка же от специалистов из EPFL смогла сделать это. Для этого инженеры оснастили робота бортовым компьютером с навигационной системой и специальным когтем, который поглощает инерцию при приземлении и быстро захватывает поверхность, предотвращая падение робота.

По словам учёных, орнитоптер, научившийся самостоятельно приземляться на ветку дерева, сможет выполнять такие задачи, как сбор биологических образцов или материалов с дерева.