Наука и технологии
12:37, 28 декабря 2022
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Создан первый в мире робот, умеющий садиться на ветки как птица

Удивительно, что учёным это вообще удалось

Группа инженеров из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) представили свою свежую разработку — робота с крыльями, который умеет приземляться на узкую горизонтальную поверхность.

Создан первый в мире робот, умеющий садиться на ветки как птица

Делает он это при помощи механизма, напоминающего клешню. Сообщается, что данная инновация позволит роботам выполнять более широкий спектр задач.

К слову, в природе процесс посадки птицы на ветку требует точного баланса, учитывающего множество переменных: силу удара, скорость и траекторию. Это движение настолько сложно, что до сих пор ни один орнитоптер (тип летательного аппарата, который летает, хлопая крыльями) не смог его освоить.

Создан первый в мире робот, умеющий садиться на ветки как птица

Новинка же от специалистов из EPFL смогла сделать это. Для этого инженеры оснастили робота бортовым компьютером с навигационной системой и специальным когтем, который поглощает инерцию при приземлении и быстро захватывает поверхность, предотвращая падение робота.

По словам учёных, орнитоптер, научившийся самостоятельно приземляться на ветку дерева, сможет выполнять такие задачи, как сбор биологических образцов или материалов с дерева.

Источник:Wevolver
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