Создан первый в мире жидкий протез сетчатки глаза
По словам самих авторов работы, их новейшая разработка в первую очередь сможет помочь в борьбе с такими заболеваниями, как пигментный ретинит (наследственное, дегенеративное заболевание глаз, которое вызывает сильное ухудшение зрения и зачастую приводит к слепоте) и возрастная дегенерация желтого пятна.
IIT-Istituto Italiano di Tecnologia (М. Брамини)
Стоит отдельно отметить тот факт, что новый жидкий протез, в отличии от остальных существующих на сегодняшний день аналогов, является более быстрым, эффективным и менее опасным методом оперирования больных. При этом, несмотря на иной метод оперирования, он сумел сохранить в себе и важные преимущества полимерных протезов, которые обладают естественной чувствительностью к свету и не требуют ношения очков или другой защиты.
”Наши результаты подчеркивают потенциальную значимость наноматериалов в разработке протезов сетчатки второго поколения для лечения дегенеративной слепоты и представляют собой важный шаг вперед. Создание жидкого искусственного имплантата сетчатки имеет большой потенциал. Включение фотоактивных полимеров в частицы, которые меньше, чем фоторецепторы, повышает взаимодействие с нейронами сетчатки и позволяет легко охватить всю поверхность сетчатки и масштабировать фотоактивацию на уровне одного фоторецептора”, - заявил один из авторов исследования Фабио Бенфенати.