Создан первый в мире жидкий протез сетчатки глаза

Стоит отдельно отметить тот факт, что новый жидкий протез, в отличии от остальных существующих на сегодняшний день аналогов, является более быстрым, эффективным и менее опасным методом оперирования больных. При этом, несмотря на иной метод оперирования, он сумел сохранить в себе и важные преимущества полимерных протезов, которые обладают естественной чувствительностью к свету и не требуют ношения очков или другой защиты.

”Наши результаты подчеркивают потенциальную значимость наноматериалов в разработке протезов сетчатки второго поколения для лечения дегенеративной слепоты и представляют собой важный шаг вперед. Создание жидкого искусственного имплантата сетчатки имеет большой потенциал. Включение фотоактивных полимеров в частицы, которые меньше, чем фоторецепторы, повышает взаимодействие с нейронами сетчатки и позволяет легко охватить всю поверхность сетчатки и масштабировать фотоактивацию на уровне одного фоторецептора”, - заявил один из авторов исследования Фабио Бенфенати.