Создан "пивоваренный компьютер" для приготовления любых напитков, от пива до чая

По словам разработчиков, за счет использования современных технологий, их устройство создает максимально качественные напитки, несмотря на их разнообразие. PicoBrew отдельно отметила, что немалую роль в способности устройства варить несколько напитков играет их новая разработка — экологически чистые капсулы PicoPaks, созданные из перерабатываемых материалов.
Так, при их использовании прибор автоматически определяет тип напитка и выбирает правильные параметры для его приготовления. Но также пользователи могут добавлять и свои ингредиенты в MultiBrew и варить напиток без ограничений.
Еще одной примечательной особенностью устройства является возможность приготовления как отдельной порции напитка, так и полного графина. К сожалению, пользователи ограничены лишь капсулами, выпускаемыми самой компанией производителем. Но зато PicoBrew обещает расширять собственный каталог рецептов для приготовления напитков, которые можно будет загрузить на устройство через WiFi.