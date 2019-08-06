Создан "пивоваренный компьютер" для приготовления любых напитков, от пива до чая

Так, при их использовании прибор автоматически определяет тип напитка и выбирает правильные параметры для его приготовления. Но также пользователи могут добавлять и свои ингредиенты в MultiBrew и варить напиток без ограничений.

Еще одной примечательной особенностью устройства является возможность приготовления как отдельной порции напитка, так и полного графина. К сожалению, пользователи ограничены лишь капсулами, выпускаемыми самой компанией производителем. Но зато PicoBrew обещает расширять собственный каталог рецептов для приготовления напитков, которые можно будет загрузить на устройство через WiFi.