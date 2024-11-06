Создан подводный робот с технологией самообучения

В ходе экспериментов AquaBot продемонстрировал высокую эффективность в различных задачах, таких как захват камней, сортировка мусора и извлечение объектов. Важно, что робот выполняет эти задачи быстрее человека, а его способность к самообучению позволяет ему совершенствоваться с каждым опытом.

Исследования показали, что AquaBot значительно превосходит человека по скорости выполнения задач, улучшая свою работу на 41%. Открытый доступ к программному обеспечению и оборудованию робота позволяет другим ученым продолжить разработки и тестирование в реальных условиях, что откроет новые возможности для использования робота в спасательных операциях и очистке морского дна.