Наука и технологии
Опубликовано 06 ноября 2024, 20:09
1 мин.

Создан подводный робот с технологией самообучения

Он способен выполнять задачи под водой быстрее человека
Ученые Колумбийского университета разработали подводного робота AquaBot, который способен автономно выполнять задачи по манипуляции объектами под водой. Новый робот использует технологию самообучения для улучшения своей работы в сложных условиях подводной среды.
Создан подводный робот с технологией самообучения

© Ferra.ru

AquaBot создан на основе подводного дрона QYSEA V-EVO, оснащенного захватом и камерами для получения изображений под водой. Робот обучается с использованием данных, полученных из демонстраций человека, и совершенствует свои навыки с помощью оптимизации на основе обратной связи.

Создан подводный робот с технологией самообучения

© Liu et al.

В ходе экспериментов AquaBot продемонстрировал высокую эффективность в различных задачах, таких как захват камней, сортировка мусора и извлечение объектов. Важно, что робот выполняет эти задачи быстрее человека, а его способность к самообучению позволяет ему совершенствоваться с каждым опытом.

Исследования показали, что AquaBot значительно превосходит человека по скорости выполнения задач, улучшая свою работу на 41%. Открытый доступ к программному обеспечению и оборудованию робота позволяет другим ученым продолжить разработки и тестирование в реальных условиях, что откроет новые возможности для использования робота в спасательных операциях и очистке морского дна.

Создан подводный робот с технологией самообучения

© Liu et al.