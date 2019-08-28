Создан полицейский алкотестер для проверки на курение марихуаны

Алкотестер был разработан с использованием углеродных нанотрубок, которые в 100 тыс раз меньше человеческого волоса. Молекула ТГК, находящаяся в марихуанном дыму, наряду с остальными молекулами в дыхании, связывается с поверхностью нанотрубок и изменяет их электрические свойства. Скорость, с которой восстанавливаются электрические токи сигнализирует о наличии ТГК в выдыхаемом человеком воздухе. Что интересно, нанотехнологические датчики могут обнаруживать ТГК на уровнях, сопоставимых или даже лучше, чем масс-спектрометрия, которая на данный момент считается золотым стандартом для обнаружения ТГК.

”Создание прототипа, работающего в полевых условиях, было решающим шагом в обеспечении применимости этой технологии. Потребовалась междисциплинарная команда, чтобы превратить эту идею в полезное устройство, которое жизненно важно для обеспечения безопасности на дорогах“, — говорит один из создателей наркотестера.