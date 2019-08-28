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Создан полицейский алкотестер для проверки на курение марихуаны

Возможно он станет новым золотым стандартом для подобного рода проверок
В связи с тем, что легализация марихуаны в рекреационных целях становится все более распространенной в США, возникает обеспокоенность по поводу того, что люди в состоянии наркотического опьянения могут управлять автомобилем. В отличие от алкотестера, используемого для обнаружения алкоголя, у полиции нет устройства, которое можно использовать на месте, чтобы определить, находится ли водитель под воздействием марихуаны. Но возможно, что новое исследование ученых из Университета Питтсбурга способно изменить это.

Алкотестер был разработан с использованием углеродных нанотрубок, которые в 100 тыс раз меньше человеческого волоса. Молекула ТГК, находящаяся в марихуанном дыму, наряду с остальными молекулами в дыхании, связывается с поверхностью нанотрубок и изменяет их электрические свойства. Скорость, с которой восстанавливаются электрические токи сигнализирует о наличии ТГК в выдыхаемом человеком воздухе. Что интересно, нанотехнологические датчики могут обнаруживать ТГК на уровнях, сопоставимых или даже лучше, чем масс-спектрометрия, которая на данный момент считается золотым стандартом для обнаружения ТГК.

”Создание прототипа, работающего в полевых условиях, было решающим шагом в обеспечении применимости этой технологии. Потребовалась междисциплинарная команда, чтобы превратить эту идею в полезное устройство, которое жизненно важно для обеспечения безопасности на дорогах“, — говорит один из создателей наркотестера.

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