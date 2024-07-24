Создан портативный прибор для экспресс-диагностики инфекций

ПЦР-тестирование, являющееся «золотым стандартом» диагностики инфекционных заболеваний, требует высококвалифицированного персонала и дорогостоящего оборудования, что ограничивает его доступность, особенно в регионах с ограниченными ресурсами. Исследователи из Университета Коннектикута разработали портативное устройство, которое использует схожие принципы с ПЦР, но не требует сложного оборудования.

Новое устройство, получившее название LIAMT (лаборатория в магнитофлюидной трубке), представляет собой портативную систему, способную обнаруживать генетический материал вирусов, такой как РНК. Исследования показали, что LIAMT обладает высокой чувствительностью и специфичностью при обнаружении вирусов ВИЧ и SARS-CoV-2, сравнимой с ПЦР-тестированием.

Одним из ключевых преимуществ LIAMT является его портативность. Устройство не требует центрифуги и термоциклера, что позволяет проводить тестирование в клиниках или даже дома. Кроме того, время получения результатов значительно сокращается по сравнению с ПЦР-тестированием.

Исследователи провели сравнительный анализ LIAMT и ПЦР-тестирования на реальных образцах пациентов с COVID-19 и ВИЧ. Результаты показали высокую корреляцию между двумя методами, что подтверждает эффективность нового устройства.