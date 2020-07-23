Создан портативный принтер, печатающий произносимый текст

Разрешение печати составляет 600 x 600 DPI, принтер оснащен 300 соплами, которые могут выбрасывать по 18 млн капель в секунду, обеспечивая тем самым невероятное качество и детализацию.

Что интересно, миниатюрный принтер настолько заинтересовал пользователей, что компании-разработчику удалось собрать более 70% необходимой для производства суммы всего лишь за несколько часов. Прямо сейчас Selpic P1 можно приобрести по цене в 99 долларов.