Создан портативный принтер, печатающий произносимый текст
Судя по официальным данным, устройство способно печатать различные материалы, такие как фотографии, текст, штрих-коды, QR-коды и многое другое. При этом одной из ключевых особенностей портативного принтера является то, что он может распознавать произносимую пользователем речь и переводить ее в текстовый вид. Печатать, в свою очередь, можно не только на бумаге, но и на текстиле, коже, дереве и различных неровных поверхностях.
Разрешение печати составляет 600 x 600 DPI, принтер оснащен 300 соплами, которые могут выбрасывать по 18 млн капель в секунду, обеспечивая тем самым невероятное качество и детализацию.
Что интересно, миниатюрный принтер настолько заинтересовал пользователей, что компании-разработчику удалось собрать более 70% необходимой для производства суммы всего лишь за несколько часов. Прямо сейчас Selpic P1 можно приобрести по цене в 99 долларов.