Создан принципиально новый способ лечения храпа

Стоит отметить, что синдром обструктивного апноэ сна является достаточно распространенной патологией. Она характеризуется резким уменьшением или полной остановкой дыхания из-за временного спадения мягких тканей верхних дыхательных путей.

Одним из самых известных симптом недуга является храп. Люди, страдающие от него, чаще всего сталкиваются грубой фрагментацией сна и дневной сонливостью.

Новый препарат увеличивает активность мышц, которые отвечают за работу глотки. По итогу те испытуемые, кто использовал его перед сном, смогли держать дыхательные пути открытыми в течение всей ночи.

На данный момент специалисты озабочены получением разрешений на проведение клинических испытаний лекарства. После этого можно будет говорить о его массовом применении.