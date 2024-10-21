Создан прототип терминала оплаты на базе ОС «Аврора»Его разработала «Открытая мобильная платформа»
Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которая является дочерней организацией «Ростелекома», представила новый прототип платёжного терминала на базе операционной системы «Аврора» и оборудования от компании iStapel. По словам представителей ОМП, этот терминал может стать заменой устройствам на Android и повысить доверие к финансовой инфраструктуре, по которой проходят платежи граждан.
Планируется, что терминал будет использоваться не только для обычных платежей, но и для биоэквайринга. Сертификация ОС «Аврора» гарантирует соответствие всем необходимым регуляторным требованиям. С помощью специального набора инструментов «Аврора» SDK разработчики смогут создавать приложения для разных классов устройств, что открывает новые возможности для бизнеса.
В ОМП также отметили, что несколько крупных банков уже проявили интерес к новому терминалу. Это может означать, что новый продукт готов к выходу на рынок и может помочь укрепить финансовую безопасность в стране.