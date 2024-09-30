Создан прототип «умной» одежды для спорта и медицинских исследований

Учёные из Южного федерального университета совместно с лабораторией умной одежды Самарского государственного медицинского университета создали «умную» одежду, которая может считывать биометрические показатели. Эта новинка может пригодиться не только спортсменам и в реабилитации, но также в игровой индустрии и даже в подготовке космонавтов. Профессор ЮФУ Виктор Борисович Казанцев рассказал об этом на круглом столе, посвящённом носимой электронике с искусственным интеллектом, который состоялся 26 сентября на форуме «Микроэлектроника».

Казанцев отметил, что привычные смарт-часы могут собирать только локальную информацию и не всегда отличаются высокой точностью. Поэтому учёные решили использовать одежду с встроенной электроникой. В текущем варианте это штаны и майка с длинным рукавом, которые, несмотря на свою технологичность, можно стирать. По словам Казанцева, главная идея заключается в том, чтобы одежда стала инструментом для сбора биометрической информации и даже воздействия на разные функции организма, например, с помощью электрической и магнитной стимуляции.

Собранные данные о состоянии здоровья будут сохраняться в базе, а искусственный интеллект поможет оценивать физическое состояние и движения мышц. Одежда может стать настоящим тренером на спортивных тренировках, показывая, какие упражнения выполняются правильно. В процессе прыжка, например, важно, как работают мышцы, и одежда поможет избежать рассинхронизации движений. Кроме спорта, такая одежда может использоваться в реабилитации и даже для подготовки космонавтов. Учёные также исследуют возможность применения этой технологии в виртуальных играх, что открывает новые горизонты для её использования.