Создан рабочий летающий дрон на основе чертежей Леонардо да Винчи

Наука и технологии
Сегодня в 21:11
1 мин.
Создан рабочий летающий дрон на основе чертежей Леонардо да ВинчиВыглядит проект впечатляюще
В сети появилась информация о необычном проекте студентов из американского Университета Мэриленд. Они, используя чертежи и идеи Леонардо да Винчи, разработали беспилотный летательный аппарат.
Речь идёт о знаменитом «воздушном винте», который можно встретить во многих произведениях, рассказывающих о работах великого художника и изобретателя. Назвать новинку студенты решили Crimson Spin.
Основной беспилотника выступают архимедовы винты, о которых известно еще с античных времен. Да Винчи же, в свою очередь, разработал чертежи своего аппарата в период с 1487 по 1490 годы.
Стоит отметить, правда, что в конструкцию устройства были внесены несколько современных доработок. Например, в качестве двигателя в нём выступает электроустановка. Заряд в него подаётся от встроенных аккумуляторов. За наклон беспилотника в том или ином направлении отвечает изменение скорости вращения винтов.
Источник: Gizmodo