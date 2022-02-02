Создан рабочий летающий дрон на основе чертежей Леонардо да Винчи

Стоит отметить, правда, что в конструкцию устройства были внесены несколько современных доработок. Например, в качестве двигателя в нём выступает электроустановка. Заряд в него подаётся от встроенных аккумуляторов. За наклон беспилотника в том или ином направлении отвечает изменение скорости вращения винтов.