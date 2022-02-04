Создан работ с точной копией крыльев насекомых

Уточняется, что робота скопировали с пчёл. Крылья машины приводятся в движение за счёт электрического поля. При этом источником движения учёные называют исполнительный механизм, который напрямую связан с крылом, как у пчёл. Это значит, что робот может летать без мотора или трансмиссии.

Робота проверили на «выносливость»: машина совершила 1 млн взмахов крыльев без потери производительности. Отмечается, что мощность робота немного превысила мощность крыльев насекомых. «Если вы посмотрите на некоторых насекомых, например на пчелу, и сделаете разрез посередине, а потом посмотрите на крылья и мускулы, вы увидите, что они почти напрямую связаны друг с другом», — рассказал исследователь Тим Хелпс.