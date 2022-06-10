Создан радар, который видит сквозь стены

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Создан радар, который видит сквозь стеныУстройство разработали для разведки, полиции и спасателей
Израильская компания Camero-Tech создала специализированный радар Xaver 1000, предназначенный для разведывательных подразделений, спасателей и полиции. Радар способен «видеть» объекты за стенами.
Устройство распознаёт цели по типам, может определить позу, в которой в данный момент находится человек. В радар для отслеживания целей внедрён алгоритм, работающий на основе искусственного интеллекта, а также функция, позволяющая визуализировать статические объекты за стенами.
Также устройство записывает поступающие данные, что позволяет анализировать действия подразделения.
Радар оснащён штативом для установки системы и сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма.