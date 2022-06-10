Создан радар, который видит сквозь стены

Устройство распознаёт цели по типам, может определить позу, в которой в данный момент находится человек. В радар для отслеживания целей внедрён алгоритм, работающий на основе искусственного интеллекта, а также функция, позволяющая визуализировать статические объекты за стенами.

Также устройство записывает поступающие данные, что позволяет анализировать действия подразделения.

Радар оснащён штативом для установки системы и сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма.