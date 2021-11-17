Создан рекордно тонкий рентген для съёмки внутренностей живых клеток в реальном времени

Создан рекордно тонкий рентген для съёмки внутренностей живых клеток в реальном времениЭто открывает невиданные ранее возможности для науки
С его помощью исследователи могут изучать то, что ранее им было недоступно. Например, снимать структуру белков и внутренностей живых клеток. Более того, уже сейчас делаются заявления, что новый рентген позволит проводить такие съёмки в режиме реального времени.
При помощи нашего датчика мы можем «посмотреть» на что-то и почти мгновенно получить изображение. Учитывая высокую чувствительность и разрешающую способность, мы сможем видеть различные процессы в режиме реального времени. Мы сможем увидеть взаимодействие клеток живых тканей, процессы роста белков и т.п.
Сообщается, что выпускавшиеся прежде аналоги новинки оснащались датчиками толщиной от 20 до 50 нанометров. Свежий же вариант в два раза тоньше самого тонкого варианта — всего лишь 10 нанометров. Это, помимо всего прочего. обуславливает высокое быстродействие — малое время отклика датчика, измеряемое миллисекундами.