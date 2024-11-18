Создан ремень безопасности для отслеживания сердцебиения и дыхания водителя

Новый сенсор, созданный с использованием метаматериалов, способен улавливать тончайшие движения тела даже в условиях вибраций и шумов, характерных для автомобилей. Для этого в материал ремня безопасности были вшиты специальные проводящие нити, которые усиливают радиоволны и взаимодействие с телом человека.

По словам разработчиков, существующие устройства мониторинга часто дают сбои в движущихся транспортных средствах из-за вибрационного шума, но их новый биосенсор успешно преодолевает эту проблему.

Ремень безопасности был протестирован в разных условиях: в симуляторе авиакресла и в автомобиле на маршруте длиной 1,5 часа в Сингапуре. Сенсор надежно регистрировал сердечный ритм и дыхание водителя, невзирая на вибрации и изменения дорожной обстановки. Более того, система успешно определяла изменения в физиологическом состоянии человека, например, переходы между фазами сна и бодрствования.

В будущем разработчики планируют миниатюризировать устройство для массового производства, а также создать алгоритмы для анализа состояния водителя и выявления признаков усталости или стресса.