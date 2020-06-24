Создан робот-дельфин для замены настоящих животных в парках развлечений

Новинка имеет вес аж в 270 килограмм и при этом заряда его батареи хватает аж на 10 часов автономной работы. По заверениям разработчиков, робот способен “жить” в морской воде до 10 лет, а внешне он настолько напоминает настоящее животное, что даже специалисты с трудом смогут найти в нем подвох.

Что интересно, данная разработка была воплощена в рамках заказа нового китайского аквариума, который не мог себе позволить привезти живого дельфина из-за запрета правительства на подобные манипуляции в связи с эпидемией коронавируса. Зато разработка данного робота привела к настолько реалистичному результату, что, возможно, в дальнейшем его закупкой озаботятся парки развлечений по всему миру.