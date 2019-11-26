Создан робот для автоматического поиска мин времен Второй мировой войны

Так, система роботов состоит из двух основных частей. Первая, подводная, представляет собой аппарат диаметром в 70 см, длиной в 5 м и массой в 990 кг. В него заложена возможность развивать скорость до 7,4 км/час, при этом глубина, в рамках которой аппарат спокойно может работать, составляет целых 3 км! Что важно, робот никак не связан кабелями с кораблем-носителем, что выгодно выделяет новейшую разработку в сравнении с аналогичными конструкциями от конкурентов. Вторая часть системы на протяжении 24 часов в сутки находится в автономном плавании, при этом устройство оборудовано полноценным гидролокатором бокового обзора, многолучевой сонарной системой и цифровой камерой с возможностью записи медиафайлов высокого разрешения.

Также стоит отметить, что новейшая японская разработка без проблем сможет передавать данные о местоположении найденных мин другому автоматическому устройству-ретранслятору. Оно, в свою очередь, уже передаст полученную информацию на корабль.