Создан робот для игры в шахматы

Опубликовано 14 июня 2024, 23:52
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Создан робот для игры в шахматыС человеком
Ученые из Делфтского технического университета (TU Delft) представили новую открытую роботизированную систему, способную играть в шахматы с человеком в реальной среде. Этот робот, описанный в предварительной публикации на платформе arXiv, может стать ценным ресурсом для исследований в области взаимодействия человека и роботов.
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Разработанная учеными платформа включает в себя как аппаратные, так и программные компоненты. В аппаратной части присутствуют роботизированная рука Franka Emika Panda с 7 степенями свободы, роботизированная рука Franka, настроенный 3D-печатный захват, камера StereoLabs ZED2, клавиатура, внешний микрофон и динамик, подключенные к компьютеру, вычислительный модуль NVIDIA Jetson Nano и ПК.
Программные компоненты включают модули восприятия, анализа и оценки, планирования движений и выполнения и модуль взаимодействия. Модуль восприятия анализирует изображения шахматной доски, захваченные камерой ZED2, и преобразует их в текстовые описания.