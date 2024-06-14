Создан робот для игры в шахматы

Разработанная учеными платформа включает в себя как аппаратные, так и программные компоненты. В аппаратной части присутствуют роботизированная рука Franka Emika Panda с 7 степенями свободы, роботизированная рука Franka, настроенный 3D-печатный захват, камера StereoLabs ZED2, клавиатура, внешний микрофон и динамик, подключенные к компьютеру, вычислительный модуль NVIDIA Jetson Nano и ПК.

Программные компоненты включают модули восприятия, анализа и оценки, планирования движений и выполнения и модуль взаимодействия. Модуль восприятия анализирует изображения шахматной доски, захваченные камерой ZED2, и преобразует их в текстовые описания.