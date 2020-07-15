Наука и технологии
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Создан робот для тестирования жвачек с лечебным эффектом
Жует он максимально схожим с человеком образом
На сайте IEEE Transactions on Biomedical Engineering появился документ, в котором говорится о том, что учеными из Бристольского университета был создан робот для тестирования жвачек с лечебным эффектом.
Напомним, что жевательная резинка с лекарственными средствами была признана научным сообществом крайне эффективным и усовершенствованным методом доставки лекарств в организм. Правда, несмотря на это, ученые столкнулись с новой проблемой - у них до последнего момента не было инструмента, выполненного по единому “золотому” стандарту, которое могло бы взять на себя тестирование высвобождения лекарств из жевательных резинок in vitro. И именно данный вопрос и призван решить новый робот от британских исследователей.
В итоге, новейшая разработка оказалась максимально приближенной к человеку по скорости высвобождения тестового элемента - ксилита. При этом наибольшее его высвобождение было зафиксировано в первые пять минут жевания.