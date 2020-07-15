Создан робот для тестирования жвачек с лечебным эффектом

Напомним, что жевательная резинка с лекарственными средствами была признана научным сообществом крайне эффективным и усовершенствованным методом доставки лекарств в организм. Правда, несмотря на это, ученые столкнулись с новой проблемой - у них до последнего момента не было инструмента, выполненного по единому “золотому” стандарту, которое могло бы взять на себя тестирование высвобождения лекарств из жевательных резинок in vitro. И именно данный вопрос и призван решить новый робот от британских исследователей.