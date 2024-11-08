Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2024, 19:01
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Создан робот-химик для работы на Марсе

Новая разработка
В Университете науки и технологий Китая (USTC) создан робот-химик, способный выполнять работу, которую обычно делают десятки ученых. Этот робот по имени Люк может работать в экстремальных условиях, например, на Марсе, и уже значительно продвинул научные исследования.
Создан робот-химик для работы на Марсе

© Ferra.ru

Люк оснащен двумя роботизированными руками, визуальной системой и платформой искусственного интеллекта. Он способен проводить эксперименты с высокой точностью, в том числе смешивать жидкости и измельчать вещества, при этом работает без перерывов и отдыхает лишь при необходимости.

Что особенно впечатляет, так это способность Люка к обучению. Он может изучить 50,000 научных статей за две недели и проверить 3,76 миллиона формул за шесть недель, отметили ученые.

Этот робот уже добился значительных успехов, таких как создание катализаторов для производства кислорода из марсианских метеоритов — шаг к созданию условий для длительного пребывания людей на Марсе. Кроме того, Люк работает над технологиями для защиты валют от подделок и более эффективным преобразованием угля в нефть.

Создан робот-химик для работы на Марсе

© University of Science and Technology of China

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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