Создан робот-химик для работы на Марсе

Люк оснащен двумя роботизированными руками, визуальной системой и платформой искусственного интеллекта. Он способен проводить эксперименты с высокой точностью, в том числе смешивать жидкости и измельчать вещества, при этом работает без перерывов и отдыхает лишь при необходимости.

Что особенно впечатляет, так это способность Люка к обучению. Он может изучить 50,000 научных статей за две недели и проверить 3,76 миллиона формул за шесть недель, отметили ученые.

Этот робот уже добился значительных успехов, таких как создание катализаторов для производства кислорода из марсианских метеоритов — шаг к созданию условий для длительного пребывания людей на Марсе. Кроме того, Люк работает над технологиями для защиты валют от подделок и более эффективным преобразованием угля в нефть.