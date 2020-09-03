Создан робот-хирург для проведения операций на микроуровне

По размеру устройство похоже на обыкновенный теннисный мяч, но даже при столь скромных габаритах, робот обеспечивает высочайшую точность при проведении операций на микромасштабном уровне. В качестве основы разработки выступает металлическая платформа - на ней закреплена структура, изготовленная из композитного материала и обладающего высокой гибкостью. За управление различными частями робота отвечают всего лишь три специальных высокоточных привода.

В рамках испытания новой разработки, ученые соединили робота со своеобразным "трехмерным джойстиком", который оцифровывал движения руки человека и передавал устройству, которое в точности их повторяло. И вот, участник испытаний, наблюдая лишь в микроскоп, провел наконечником инструмента по периметру квадрата размером менее размера шарика в наконечнике обыкновенной ручке. После этого робот выполнил данную операцию самостоятельно в автоматическом режиме с точностью на 68% выше, чем точность движения человека. Таким образом, свежая разработка объединенной группы исследователей явно может считаться прорывом, на основе которого можно будет разрабатывать решения будущего.