Создан робот с тактильными ощущениями как у человека

Новинка, получившая название Bi-Touch, использует искусственный интеллект для анализа данных от тактильных и проприоцептивных датчиков.

Эти датчики позволяют роботу чувствовать текстуру, температуру и форму объектов, а также понимать положение и движение своих рук.

Система Bi-Touch открывает новые возможности в различных отраслях, включая сельское хозяйство, бытовые услуги и медицинское протезирование. Робот может быть обучен в симуляторе всего за несколько часов и применяться в реальных условиях без дополнительного обучения.

Для обучения использовался метод глубокого обучения с подкреплением (Deep-RL), который позволил роботу научиться взаимодействовать с объектами, анализировать их и получать награды за успешное выполнение задач.