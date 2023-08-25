Создан робот с тактильными ощущениями как у человека

Создан робот с тактильными ощущениями как у человекаСкайнет близко?
Исследователи из Университета Бристоля представили робота с двумя руками, обладающего тактильной чувствительностью, схожей с человеческой.
Новинка, получившая название Bi-Touch, использует искусственный интеллект для анализа данных от тактильных и проприоцептивных датчиков.
Эти датчики позволяют роботу чувствовать текстуру, температуру и форму объектов, а также понимать положение и движение своих рук.
Система Bi-Touch открывает новые возможности в различных отраслях, включая сельское хозяйство, бытовые услуги и медицинское протезирование. Робот может быть обучен в симуляторе всего за несколько часов и применяться в реальных условиях без дополнительного обучения.
Для обучения использовался метод глубокого обучения с подкреплением (Deep-RL), который позволил роботу научиться взаимодействовать с объектами, анализировать их и получать награды за успешное выполнение задач.