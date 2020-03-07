Создан робот, способный делать 150 бургеров в час

Робот называется Flippy, а за его разработку отвечала компания Miso Robotics. Отличительной особенностью устройства можно назвать не только скорость работы — 150 бургеров в час и вправду впечатляют — но также и качество, которое имеет итоговое блюдо. При этом, что интересно, компания-разработчик робота уже получила достаточное количество инвестиций, чтобы в будущем продолжить заниматься улучшением устройства.

Стоимость новинки составляет примерно 10 тыс долларов. При этом важно отметить, что подобные разработки в будущем смогут отнять работу у множества людей, занятых в сфере приготовления различных блюд, в том числе и бургеров.