Наука и технологии
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Создан робот, способный делать 150 бургеров в час
При этом его цена достаточно невелика, если у вас есть успешная фаст-фуд сеть
В наше время появляется все больше областей, в которых роботы начинают заменять людей. Так, стало известно, что был разработан специальный аппарат, способный делать по 150 бургеров в течение одного часа — вряд ли какой-либо повар сможет “похвастаться” подобными показателями.
Робот называется Flippy, а за его разработку отвечала компания Miso Robotics. Отличительной особенностью устройства можно назвать не только скорость работы — 150 бургеров в час и вправду впечатляют — но также и качество, которое имеет итоговое блюдо. При этом, что интересно, компания-разработчик робота уже получила достаточное количество инвестиций, чтобы в будущем продолжить заниматься улучшением устройства.
Стоимость новинки составляет примерно 10 тыс долларов. При этом важно отметить, что подобные разработки в будущем смогут отнять работу у множества людей, занятых в сфере приготовления различных блюд, в том числе и бургеров.