Наука и технологии
Опубликовано 14 ноября 2024, 20:36
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Создан робот, в основу которого лег навозный жук

Он может двигать объекты больше себя
Группа ученых из нескольких исследовательских учреждений создала робота, который имитирует поведение навозного жука. Их работа, опубликованная в журнале Advanced Science, демонстрирует, как эти роботы могут манипулировать крупными объектами, используя миниатюрный корпус.
Создан робот, в основу которого лег навозный жук

© Ferra.ru

Жуки навозники известны своей способностью передвигать большие предметы, такие как куски навоза, с помощью своих ног. Исследователи изучили, как эти жуки используют свои четыре лапы для обхвата объектов, а оставшимися двумя толкают их. Это поведение стало основой для создания нового робота, который получил название ALPHA.

Для разработки робота ученые адаптировали конструкцию робота-стикового жука, при этом они отказались от использования машинного обучения, предпочтя использовать модульный нейроподобный контроль. Робот был запрограммирован на выполнение всего двух простых движений: наклона и подъема верхних ног и использования биомеханики для нижних ног.

В ходе испытаний ALPHA продемонстрировал способность с легкостью передвигать большой полый шар, что подтверждает его способность манипулировать крупными объектами. Кроме того, робот может использоваться для транспортировки материалов внутри этих объектов.

Создан робот, в основу которого лег навозный жук

© Advanced Science