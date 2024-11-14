Создан робот, в основу которого лег навозный жук

Жуки навозники известны своей способностью передвигать большие предметы, такие как куски навоза, с помощью своих ног. Исследователи изучили, как эти жуки используют свои четыре лапы для обхвата объектов, а оставшимися двумя толкают их. Это поведение стало основой для создания нового робота, который получил название ALPHA.

Для разработки робота ученые адаптировали конструкцию робота-стикового жука, при этом они отказались от использования машинного обучения, предпочтя использовать модульный нейроподобный контроль. Робот был запрограммирован на выполнение всего двух простых движений: наклона и подъема верхних ног и использования биомеханики для нижних ног.

В ходе испытаний ALPHA продемонстрировал способность с легкостью передвигать большой полый шар, что подтверждает его способность манипулировать крупными объектами. Кроме того, робот может использоваться для транспортировки материалов внутри этих объектов.