Создан роботизированный экзоскелет для восстановления ходьбы после инсульта

После инсульта более 80% выживших сталкиваются с трудностями в ходьбе, что существенно влияет на их повседневную жизнь, независимость и общее качество жизни. Новое исследование, опубликованное в IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, показывает, что роботизированный экзоскелет для бедра может эффективно обучать людей изменять асимметрию в ходьбе, открывая перспективы для инновационной реабилитации после инсульта.

Исследовательский коллектив сейчас направляет свои усилия на перенос использования экзоскелета на открытую местность, ближе к реальным условиям повседневной жизни. Портативность устройства делает его доступным для использования вне лаборатории, обеспечивая большую гибкость и возможность проведения тренировок в реальных условиях.