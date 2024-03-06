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Наука и технологии
Опубликовано 06 марта 2024, 13:10
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Создан роботизированный экзоскелет для восстановления ходьбы после инсульта

Планируется сделать его портативным
Университет Массачусетса в Амхерсте представил роботизированный экзоскелет для восстановления ходьбы после инсульта. Это устройство, разработанное в качестве тренировочного инструмента, предоставляет новые перспективы для более доступных и легко адаптируемых методов реабилитации.
Создан роботизированный экзоскелет для восстановления ходьбы после инсульта

© Ferra.ru

После инсульта более 80% выживших сталкиваются с трудностями в ходьбе, что существенно влияет на их повседневную жизнь, независимость и общее качество жизни. Новое исследование, опубликованное в IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, показывает, что роботизированный экзоскелет для бедра может эффективно обучать людей изменять асимметрию в ходьбе, открывая перспективы для инновационной реабилитации после инсульта.

Исследовательский коллектив сейчас направляет свои усилия на перенос использования экзоскелета на открытую местность, ближе к реальным условиям повседневной жизни. Портативность устройства делает его доступным для использования вне лаборатории, обеспечивая большую гибкость и возможность проведения тренировок в реальных условиях.

Создан роботизированный экзоскелет для восстановления ходьбы после инсульта
© University of Massachusetts Amherst