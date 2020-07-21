Создан российский прибор для быстрого заживления ран

Сам прибор работает на базе более 300 сверхъярких светодиодов, которые формируют инфракрасное излучение. Таким образом, прибор влияет на ткани организма, за счет чего и обеспечивается лечебный эффект. Использовать его можно в лечении артрозов, псориаза, остеохондроза, экземы, варикозного расширения вен и прочих нарушения сосудов, суставов и кожи.

Отмечается, что специалисты имеют возможность реализовывать порядка 200 приборов в год. Предполагается, что эксплуатировать его будут в физиотерапевтических кабинетах санаториев, поликлиник и больниц. Приемлемо также и домашнее применение, однако для этого требуется консультация врача.