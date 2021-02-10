Создан сайт с прогнозами турбулентности по отдельным авиарейсам

Так, для того, чтобы выяснить, какая турбулентность ожидает пассажиров в полете необходимо лишь указать аэропорт вылета и прилета. Известно, что для функционирования сервис пользуется прогнозами Национальной метеорологической службы США. Примечательно, что этот же источник используется и американскими пилотами во время планирования полетов.

Turbli берет за основу погодные показатели и сообщает об участках полета, в которых вероятнее всего может возникнуть турбулентность. Помимо прочего в сервисе можно узнать вероятность того, что интересующий рейс прибудет в аэропорт с задержкой.

”Turbli - это инструмент для любопытных путешественников, тех, кто боится летать, людей, пытающихся сконцентрироваться на работе во время полета, родителей, надеющихся выгуливать своих малышей по проходу, и многого другого”, - сообщается в издании Independent.